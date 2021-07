Kotletist pabertopsis keedetud munani: õpi Eesti kokkade pealt, kuidas metsas rikkalik toidulaud katta

Kui perega loodusesse minna ja perele mitte süüa pakkuda, võib pere pikapeale pahaseks muutuda. Alvar teab seda. Ja sellepärast teeb Alvar oma kaasale ja kahele lapsele (ja Timmule) looduses süüa. Koduaias kah, kui vaja. Ja millest vaja. Ning millest parasjagu saab. On need siis värskelt jõest välja sikutatud kalad, aiamaalt üles kaevatud kartulid või porgandid. Mõnusalt soe ja huumoorikas kanal, kust leiab toidutegemise retsepte ja nippe nii järele tegemiseks kui niisama, meeleheaks vaatamiseks. Eks nii selle videokokkamisega ongi — kõhtu täis ei saa, pigem vastupidi aga meele saab heaks.

Kui te arvate, et Stigands Bushcraft on mingi välismaine metsandus-kokandus-seikluskanal siis te eksite. Täitsa kodumaises metsas on selle kanali võtteplatsid. Vaadates seda kanalit, ei näe te mitte ainult seda, kuidas inimesed söövad, vaid ka seda, kuidas metsas tarvilike toiminguid teha. On selleks siis tule tegemine, varjualuse ehitamine või mõni muu eluliselt oluline toiming. Aga jah, söömine on teatavasti kõige eluliselt olulisem ja sellegi kohta leiab kanalilt hulka visuaalselt köitvat materjali. Näiteks kas te tahate teada, mis saab lõkkesse pistetud baguette'ist või maakeeli pikast saiast? Vaadake järele!