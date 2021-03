Täpsed juhised: kuidas talvel metsas lihtsalt ja kiirelt lõket teha?

Seejärel koguge tulematerjali. Esmalt pliiatsitina jämedused oksad, mis tulehakatuselt esimesena tule üles peavad võtma. Järgmisena peotäis pliiatsijämedusi — need annavad esimese suurema leegi ja hõõguvad söed, tagades, et tuli enam ära ei kustu. Seejärel hunnik pöidlajämedusi — need on vajalikud tuleaseme üles ehitamiseks. Lõpuks sületäis käsivarrejämedusi — nendega saab juba jõudu kogunud tuld toita. Ja koguge ikka kuiva, eksole, kuna märg või toores puu ei sütti. Ja ka pehkinud puu võite kõrvale jätta, sest isegi kui see on kuiv, ei anna suuremat sooja.