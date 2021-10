Seiklema koos pere pisimatega: 13 raba- ja matkarada, mida saab läbida ka lapsevankriga

Järgnevalt saad lugeda 13 põneva lapsevankri ja ratastooliga läbitava matkaraja kohta. Pealkirjade peal klikkides leiad pikemad kirjeldused ja ka fotod neist radadest.

Tartu maakond, Padakõrve küla

Mööda metsasisest kruusateed kulgev matkarada tutvustab sipelgate elu. Liigutakse vaid mööda kruusateed, mille ääres on teabetahvlid ja sipelgapesade juures vastavad sildid-viidad. Rada võib läbida ka sõidukiga. 3,6 km pikkune rada algab tee ääres oleva infotahvli juurest. Matkarada asub Padakõrve looduskaitsealal, mille olulisemad väärtused on Eesti üks võimsaim laanekuklaste asurkond, mitmekesised metsakooslused ning mitmekülgne maastik. Kaitseala eesmärk on laanekuklaste asurkonna, teiste kaitsealuste liikide ja nende elupaikade, metsakoosluste ning Kärgandi mõhnastiku kaitse.

Põlva maakond, Kiidjärve küla

Rabamatk sobib hästi soode arengu ja taimestikuga tutvumiseks ning männikultuuride vaatluseks. Ringikujuline 1,8 km pikkune õpperada keerleb ümber Valgesoo raba. Rajast umbes 1 km on korralik laudtee. Õpperajal on vaadeldavad rabataimestik, vanad metsakultuurid, nn parunimännikud ja metsakuklasterikas metsaserv. Rajal liikumise lihtsustamiseks on rajaskeem ja värvimärgid puudel. Matkaraja alguses on avatud uus vaatetorn. Valgesoo raba esindab ühte Lõuna-Eesti 21st avastamist väärt paigast, mis on tähistatud National Geographicu kollase aknaga ning mida soovitatakse loodushuvilistel külastada.

Rapla maakond, Rapla linn