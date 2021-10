Ma ärkasin Eestis. Mida teha, kui teha pole enam midagi?

Mida teha, kui tekib tunne, et pole enam mingit uut tegevust ja igapäevane keskkond on muutunud tüütuks? Minu lahendus sellele on muuta oma vaatenurki sõna otseses mõttes ja suunata tähelepanu nendele ootamatutele ja erilistele kihtidele, millest meid ümbritsev maailm koosneb. Loodan, et minu lihtsad mõtted on kellelegi inspiratsiooniks või toovad muudmoodi rõõmu.

Mida teha, kui teha pole enam midagi?

Pilk avarusse.

Linlasele, kes on seotud oma kodu(kontori) ja arvutiga, on kahtlemata oluline silmi puhata ja laiendada enda ümber tajude ruumi. Mõtted ja innukus avanevad hästi siis, kui me läheme majade vahelt ja arvuti tagant kuhugi avarusse ja leiame endale tegevusi, mis aitavad meil tunnetada seda avarust enda ümber.

Üks üsna lihtne ja ootamatu vahend selleks on tuulelohe. Erinevalt lohesurfist on tuulelohetamine soodsam ja kompaktsem hobi, milleks ei pea tingimata mere äärde minema.

Tuulelohesid on liikvel mitut eri sorti. Visuaalselt kõige tuntavam on ühe nööri abil juhitav Eddy, mis sündis William Eddy käe all ja on inspireeritud jaapani lohedest. Hetkel on kõige levinumad vast deltalohed ja trikilohed. Mina sain enda väikse hübriidlohe juhuslikult kingituseks ja ta seisis mõnda aega, enne kui tekkis võimalus proovida. Pealegi tundus tuulelohendus pigem laste värk.

Kord aga liivaluidete vahel lohetanud, hakkas see meditatiivne tegevus mulle meeldima ja aegajalt võtan lohe endaga ühes, kui minek kuhugi mere äärde või muidu tuulisesse laia maailma.

Kahe nööriga juhitavat lohet saab ka koos kaaslasega lennutada, üks nöör sinu, teine tema käes. Kui lohet ühte suunda liialt tõmmata, kisub ta end kreeni ja keerutab juhtnööri sõlme. Seega on kahekesi lohe lennutamine tiba keerukam ja ka omamoodi koostööharjutus. See on kummastav tunne juhtida peente nöörikeste abil lohet, mis seilab kümnete meetrite kõrgusel. Suurte kõrgustega kaasnevad ka suuremad riskid.