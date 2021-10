Mitte ainult toiduelamus! Parimad merevaatega restoranid Eestis: vali vaid välja, millist soovid järgmisena külastada

Tulivee hoone katus on arhitektuuriliselt väga omapärane — nimelt on see ehitatud merelaineliseks. On teada, et kunagi toimus Liimala rannast Soome salakaubavedu — nüüd on seal teemakohane muuseum, kus saab üksikasjalikult aimu, mismoodi see vedu ikkagi toimus.