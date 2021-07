Naaberriigi parimate toidukohtade giid: kuhu Riias sööma-jooma minna?

Rasols tähendab tõlkes kartulisalatit ja seda sealt tõepoolest ka saab. Täpsemalt vene köögi salatiklassikat olivie’d, kuid mitte ainult — menüüs on ka teisi nõukanostalgiat tekitavaid toite ning kui lisada sinna kõrvale ka värvikirev ülieklektiline sisekujundus, on tegu tõelise elamusega.

Vanalinna põiktänavasse Rootsi värava lähedusse ära peidetud restoran-baar on hea sihtpunkt näiteks siis, kui tahta kõvemat kehakinnitust (toidud on seal üsna lopsakad) ja veidrat sisekujundust (toolide asemel on sõidukite istmed).

Kesklinnast kaugemale, teisele poole jõge ja veidi ülesvoolu jäävat restorani on väärt külastada just suviti, mil lauad on paigutatud ka hoonet ümbritsevasse aeda. Menüü koosneb rahvusvahelisest klassikast lõhe-part-veis ja nii edasi, ent väikeste isikupäraste knihvidega.

Eri päevadel ja kellaaegadel üsna erinevaid funktsioone täitev must paviljon pakub lõunamenüüd, põhimenüüd, õhtuti häid kokteile ja nädalavahetustel teinekord kontsertegi. Ilusa ilmaga on terrassil vaba lauda leida tõeline õnn.

MiiT Coffee (Lāčplēša iela 10)

Publiku soovil (ehk et seda ikka aeg-ajalt küsitakse) saagu nimekirja ka üks taimetoidukohvik. Võin omast kogemusest öelda, et siin pakutav ajab heas mõttes segadusse paadunumagi karnivoori — kas tõesti pole neis toitudes k ü b e t k i liha? Ei ole, ja lisaks sellele on siin ka väga hea kohv.

Mio (Blaumaņa iela 15)

Romantikast lugupidavatele Riia külalistele on seda restorani kindlasti kohustuslik külastada. Üle võlli Laura-Ashley-stiilis sisekujundus lausa õhetab lilledest ja pitsidest, nunnuks disainitud terrassil leiab mõnusat varju ka keskpäeva kõige kuumematel tundidel. Menüüs on nii kergemaid suupisteid kui kogukamaid pearoogi, veinikaart on samuti esinduslik. Kokkuvõttes hea koht, kus kesklinna bulvarite avastamise aegu puhata ja keha kinnitada.





Rocket Bean Roastery (Miera iela 29)

Kui minna kolama Riia mitteametlikule hipstertänavale Miera ielale, ei saa üle ega ümber selle tõenäoliselt kõige tuntumast kohvikust Rocket Bean Roastery’st. Eeskätt just imelise kohviga (seda saab laias valikus kaasa osta ka ubadena) tuntuse saavutanud paik uhkeldab ägeda terrassi, moodsa publiku ja mõnusalt kergete toitudega. Kui keegi on vahepeal leiutanud veel mõne uue kohvivalmistamise viisi, võib kindel olla, et seda tutvustatakse Lätis esimesena just siin.

Lenno Vaitovski sulest ilmus just raamat "Minu Riia. Kukkumine üles", kirjastuselt Petrone Print.