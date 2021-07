Perepuhkus Pärnus, millest jätkub juttu veel kauaks

Kas me läheme kunagi veel Ammende Villasse? Kindlasti. Tegemist on ikkagi logistiliselt suurepärases kohas asuva hotelliga, kus lisaks oivalisele toidule, mõnusale aiale, põnevale majale ja maailma toredaimale pererahvale on ennekõike väga hea perega olla. Kõik vajalik on käe-jala juures, igale küsimusele on kohe vastus ja murele lahendus. Aga see on ka tegelikult täiesti seletatav, sest Villa Ammende on tõepoolest võtnud eesmärgiks kõikidele meeldida ja teeb seda täiesti suurepäraselt. Aitäh!