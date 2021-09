Eesti provintsilinnas avatakse rahvusvaheline lennujaam, linn muutub Baltimaade oluliseks keskuseks

Kevadel toimunud Pärnumaa turismiasjaliste koostööseminaril esines suurejoonelise ettepanekuga OÜ Jan Kalmar Beyond Adnventure juht Jan Kalmar, kes rõhutas Pärnu potentsiaali saada lausa lennunduskeskuseks. „Pärnul on kõik võimalused ja eeldused selleks, et meelitada piirkonda jõukaid turiste, kes on valmis siia väga palju raha maha jätma, aga teil on puudu üks oluline asi — lennujaam ja otseühendused. 300 miljonit Lääne-Euroopa elanikku on Pärnust vaid viie lennutunni kaugusel. See on tohutu potentsiaal. Pange Ryanair ja Easy Jet Pärnusse lendama,” ergutas Kalmar suurelt mõtlema. Loe lähemalt SIIT.