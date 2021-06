Pärnu lennujaam võib juba tuleval suvel tšarterlendudeks valmis olla

Lennuliiklusala asfalteerimiseks on lennuväljale toodud asfalditehas. "Hea tõdeda, et me oleme tegelikult väga hästi kõikide nende kavandatud töödega, mida me oleme praegu projekteerinud ja alustanud, ilusasti edenenud. Näiteks lennuliiklusalaga. Meil on asfalteerimistööd juba käimas. Osaliselt juba ka heakorrastustööd," rääkis Tallinna lennujaama juhatuse liige Einari Bambus.