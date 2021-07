Tallinna lennujaam: lennake otselendudega ja reisige vastutustundlikult

Hetkel on lennuplaanis 26 otsesihtkohta. Peamised pakettreiside sihtkohad on Türgi, Kreeka, Bulgaaria. Samuti Tuneesia, Küpros, Portugal ja Gruusia. Kõigi sihtkohtadega on võimalik tutvuda lennujaama kodulehel.

Tallinna lennujaama kommertsjuhi Eero Pärgmäe sõnul on piirangute leevenemine üle Euroopa andnud selge signaali, et nüüdsest on reisimine taas lubatud. „Arvestades Eesti suveilmade muutlikkust ja lennufirmade soovi reisijaid heade pakkumistega pardale tagasi tuua, on praegu suve reisiplaanide tegemiseks ja lennupiletite või pakettreiside broneerimiseks hea aeg. Talve- ja koroonaväsimus on pannud inimesi vast senisest isegi rohkem reisimise ja positiivsete emotsioonide järele igatsema," rääkis Pärgmäe.

Pärgmäe usub, et reisijate arv hakkab meil ja Euroopas suvekuudel kiiresti tõusma, ent soovitab säilitada kaine mõistus ning suhtuda reisimisse vastutustundlikult. „Me ei saa veel rääkida reisimisest sellisel muretul kujul, nagu me mäletame seda enne 2020. aasta märtsi. Kindlasti tuleb olla vastutustundlik ning jälgida erinevate riikide ja lennufirmade reegleid, kuid siiski on see kõik palju vabam ja lihtsam, kui veel paar kuud tagasi," ütles Pärgmäe.

„Lähiajal reeglid Euroopa Liidus suure tõenäolisusega ühtlustuvad ja reisiks ettevalmistumine muutub palju lihtsamaks. Täna käib töö selle nimel, et ka reisijateekond kiiremaks muuta, seda läbi kontrollide automatiseerimise." Pärgmäe soovitas siiski reisile minnes ja lennujaama saabudes piisavalt aega varuda ning kindlasti tutvuda sihtkoha ning kui lend toimub ümberistumisega, siis ka transiitriigis kehtivate piirangutega Reisi targalt lehel.

Soovitused:

Alates 1. juulist 2021 sai EL Covid digitõend kättesaadavaks kõigis ELi liikmesriikides. Sihtriigid võivad kehtestada täiendavaid nõudeid ja piiranguid. Et reis läheks võimalikult sujuvalt tuleb eelnevalt teha kodutööd, et teada saada millised on piirangud ja nõuded.

Kodutöö tegemisel tutvu lennufirma poolt pakutud infoga, räägi oma reiskorraldajaga ja suureks abiks on kahttps://reisitargalt.vm.ee/.

Alates 10. juunist on Eestis kasutusel uued Euroopa Liidu standardile vastavad digitaalsed Covid tõendid ning lisaks immuniseerimise tõendile on Eesti inimestel võimalik luua endale patsiendiportaalis ka läbipõdemise ja negatiivse testi tõend.

Lennujaama tulles varu aega, sest Covid-19 seotud dokumentide ja tõendite kontrollimine võtab varasemaga võrreldes rohkem aega.