Tallinna lennujaam püstitas juulis selle aastase reisijate rekordi

Reisijate ja lennuoperatsioonide kasvule ning turismi mõningasele elavnemisele vaatamata on kontserni fookus jätkuvalt suunatud kulude efektiivsele majandamisele. Kontserni esimese kuue kuu äritulud kokku olid 18,1 mln eurot, mida on 2,1 mln euro võrra vähem, kui eelmise aasta võrreldaval perioodil.

“Koroonaeelse aja ehk 2020. aasta esimese kahe kuu head tulemused annavad selles võrdluses tunda. Vähenenud müügitulu peamiseks põhjuseks oli lennundustulude väiksem laekumine, mis on tingitud lennuliikluse oodatust aeglasemast taastumisest,” rääkis AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse esimees Riivo Tuvike.

Riivo Tuvikese sõnul on ettevõtte heaperemehelik majandamine jätkuvalt oluline ning nõuab ka kiiret reageerimist.

„Suvekuud ning mõningane viirusolukorra paranemine on kaasa toonud nii lennuoperatsioonide kui ka reisijate arvu kasvu, mis omakorda on parandanud ettevõtte üldise majanduslikku olukorda. Lisaks sellele oli suureks abiks ka Töötukassa poolt pakutud töötasu jätkutoetus, mida meil oli võimalik ka sel aastal kolmel kuul kasutada. Vaatamata prognoositust paremale suvele näeme, et aasta teine pool saab tulema keeruline ning kriisist taastumist prognoosime jätkuvalt aastatel 2024-2025,“ rääkis Tuvike.

Samas toonitab Tuvike, et vaatamata keerulisele ajale on oluline jätkata investeeringutega strateegiliselt olulistesse projektidesse. “Esimesel poolaastal tegime investeeringuid kogusummas 15,9 mln eurot. Meie jaoks on oluline jätkata töödega nii Tallinna lennujaama lennuliiklusalal kui ka pagasialal, kus uuendame pagasi sorteerimissüsteemi, lisaks sellele jätkuvad tööd ka Pärnu lennujaamas.”

Juulis läbis Tallinna lennujaama 158 349 reisijat, mis on suurim ühes kuus teenindatud reisijate arv alates koroonapandeemia algusest, ületades eelmise aasta juuli taset kaks korda.