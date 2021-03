Tallinna lennujaam teenis eelmisel aastal kaks miljonit eurot kahjumit

Ettevõtte käive oli mullu 20,6 miljonit eurot, mis on 56 protsendi võrra vähem kui 2019. aastal.

Kontserni äritulud kokku olid 36,3 miljonit eurot, mida on 24,1 miljoni euro võrra vähem kui 2019. aastal. Puhaskahjum oli kaks miljonit, auditeerimata kulumieelne ärikasum 5,8 miljonit eurot.

Et Tallinna lennujaam lõpetas mulluse aasta prognoositust väiksema kahjumi ning positiivse kulumieelse ärikasumiga, nimetas ettevõte seda tähelepanuväärseks saavutuseks Euroopa lennujaamade hulgas.

Tallinna lennujaama juhatuse esimehe Riivo Tuvike ütles, et prognoosi järgi kujuneb käesolev aasta veel keerulisemaks. Reisijate arvuks prognoositakse 33 protsenti 2019. aasta mahust ehk miljon reisijat, samas on aasta esimesed kuud olnud prognoositust madalama reisijate arvuga. Ettevõte käibeprognoos on 21,3 miljonit eurot ja kahjumi suuruseks prognoosib ettevõte 5,3 miljonit eurot.