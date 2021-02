Lennuliiklusteenindus ootab koroonakriisi tõttu riigilt lisamiljoneid

Riigifirma Lennuliiklusteeninduse AS ootab pärast kahjumlikku aastalt riigilt tuge, et minna edasi regionaallennuväljade lennuliikluse korraldamise digitaliseerimisega. Ettevõte märgib, et lennuväljade digitaliseerimine maksab kokku 5,1 miljonit eurot ja teenuse ülal pidamine neljas lennujaamas 1,1 miljonit eurot.