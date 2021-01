Ära tee rumalaid kulutusi: üheksa asja, mida ei tasu kunagi lennujaamast osta

Maksuvaba kaup

Kuigi duty free poed on kutsuvad ja jätavad mulje, et saame sealt paljud tooted eriti hea hinnaga, siis nii see tegelikult olla ei pruugi, tasub alati järele kontrollida ja võrrelda hindadega mujal. Üldiselt on lennujaamades siiski kaubad kallimad ja sama kehtib ka maksuvabade poodide kohta. Samuti võivad kaupmehed panna toodetele juurde sildid suurema hinnaga ning sinna lisada nii-öelda allahindlussildi, mis tegelikult pole allahindlus, vaid toote pärishind.

Ära vaheta raha

Lennujaamade valuutapunktides on tavaliselt kõrgeimad kursid. Seda põhjusel, et lennujaamades raha vahetavad inimesed on kas unustanud seda varem teha või on hädas ja neil on mis iganes põhjusel raha kähku vaja. Seetõttu on ka kursid kõrged, sest kellel häda suur, see vahetab raha niikuinii. Mõttekam on enne reisi raha aegsasti mujal ära vahetada, kus on parem kurss.

Pudelivesi

Vesi on lennujaamades kõige ostetum jook, kuid selle müümisel lisandub kõige suurem juurdehindlus. Lennujaamad müüvad vett võrdlemisi kalli hinnaga. Samuti ei saa veepudeliga turvaväravatest läbi. Seetõttu tasub lennujaamas vajadusel juua kraanivett ja veepudel osta alles peale turvaväravate läbimist, kui selleks vajadus on.

Suveniirid

Suveniire müüakse sõna otseses mõttes igal pool. Näiteks kui lähed Pariisi, pole mõtet lennujaamast osta esimese asjana Eiffeli torni miniversiooni või võtmehoidjat. Reeglina on lennujaamad arvestanud, et inimesed ostavad suveniire riigist lahkudes, kui nad soovivad lähedastele midagi viia, kuid pole kogu reisi vältel midagi osta jõudnud. Suurlinnades müüakse suveniire iga nurga peal ja neid saab palju odavamalt mõnest kõrvaltänava putkast kui lennujaamast.

Kaelapadi