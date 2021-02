Vajalik nimekiri: nendesse riikidesse saab reisida koroonaviiruse antigeeni testi tulemuse ettenäitamisel

PCR-testi kasutatakse patsientide puhul, kellel on koroonaviiruse sümptomeid või põhjust kahtlustada ägedat nakkust (näiteks kui on olnud kokkupuude COVID-19 haigega). Koroonaviiruse antigeeni testid on aga mõeldud inimestele, kes vajavad COVID-19 haiguse välistamist reisimiseks riikidesse, kus aktsepteeritakse antigeeni testi tulemust. Testida saab lennujaamas, Confido kiirkliinikutes ja Meditsiinikeskuses, samuti Paldiski Põhjasadamas.

Antigeeni testi võivad lennujaama ja Paldiski sadamasse minna tegema ka need, kes ei lähe reisile, vaid soovivad kiiresti oma terviseseisundi kohta infot saada. Confido esindaja rõhutas aga, et testi tegemiseks tuleks kindlasti broneerida aeg, et vältida ootejärjekordade tekkimist. „Vahetult enne lende või laevade väljumisi on testimise huvilisi alati palju. Eelnev aja broneerimine tagab inimeste hajutatuse ning 2+2 reegli täitmise lennujaamas või sadamas,” sõnas Ader. Aja saab broneerida Confido kodulehel aadressil https://www.confido.ee/covidtest.