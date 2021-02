Tallinna lennujaamas on nüüd lahkuvatel reisijatel võimalik teha koroonaviiruse antigeeni kiirtest

Koroonaviiruse leviku takistamine on arsti sõnul jätkuvalt väga oluline, kuid sama tähtis on ka turvaliselt võimalikult normaalse eluga jätkamine. „PCR-testid on ja jäävad kuldstandardiks koroonaviiruse määramisel, kuid nende puuduseks on pikk vastuste ootamise aeg ja seega ei ole teste võimalik teha vahetult enne reisimist.”