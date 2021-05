Aprillis toimusid Tallinnast lennud 18 sihtkohta, lennujaam teenindas rekordarvu reisijaid viimase 7 kuu jooksul

Tallinna lennujaama kommertsvaldkonna juhi Eero Pärgmäe sõnul peegeldab reisijate arvu väike tõus inimeste jätkuvat soovi ning vajadust reisida ja usku, et olukord piiriülese liikumise osas on muutumas paremuse suunas. „Vaatamata reisijate arvu mõningasele tõusule näeme, et inimesed on reisimise osas jätkuvalt pigem ettevaatlikud. Viiruskriisi tulemusena on muutunud ka reisijate käitumine — reisi planeerimise ja piletite ostmise periood on kohati lühenenud mõnele nädalale ning teadlikkus reisiks vajalike dokumentide ja tõendite osas on tõusnud. Siiski paneme inimestele südamele, et kõrge nakkuskordajaga riigist naastes tuleks lennujaamas teha esmane koroonaviiruse test ning püsida kuni teise negatiivse testitulemuse saamiseni eneseisolatsioonis. Igaühe panus viiruse leviku tõkestamisel on tänases olukorras oluline ja aitab kaasa turismi taastumisele suvekuudel,“ rääkis Pärgmäe ning lisas, et kõik Eestisse saabujad peavad enne reisi algust täitma piiriületaja ankeedi, mida on võimalik täita Terviseameti iseteeninduse lehel kuni kolm päeva enne Eestisse saabumist. „Deklaratsiooni eelnev täitmine aitab vältida järjekordade tekkimist riiki saabumisel ning kiirendab lennujaama läbimise kiirust kordades.”