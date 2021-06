Kuidas reisile minnes sekeldusi vältida?

Tallinna lennujaama reisijateenuste valdkonna juhi Katrin Hageli sõnul näevad lennujaama töötajad pea iga päev olukordi, kus reisile mineja peab veel viimasel hetkel puudulikke reisidokumente vormistama hakkama või jääb viimasele minutile jäetud koroona kiirtesti tegemise tõttu oma lennust maha: „Lennujaama check-in töötajad, aga ka väravateenindajad, kes kontrollivad dokumente enne reisijate lennuki pardale lubamist, ei taha sugugi sattuda olukorda, kus pettunud ja pahasele reisijale tuleb öelda, et ta ei saa minna oma planeeritud reisile. Meie eesmärk on tagada reisijate võimalikult mugav ning plaanipärane teekond, mis muuhulgas tähendab ka kõigi vajalike dokumentide ja tõendite kontrolli, et kindlustada reisijate muretu jõudmine sihtriiki. Me lähtume lennufirma reeglitest ja peame neid järgima väga täpselt. Lennunduses ei ole teisti võimalik. “