Tallinna lennujaam küsib riigilt 20 miljonit eurot lisaraha

Tallinna lennujaam on paari viimase aasta lennunduse madalseisu tõttu teeninud 30 miljonit eurot vähem kasumit. See raha oli kavas investeerida lennujaama lõunaala arenduseks, kus tööd on juba alanud. Lennujaam pöördus abi saamiseks aga riigi poole.

Tallinna lennujaama juhatuse esimees Riivo Tuvike selgitas ERR-ile, et investeeringu kogusuurus on 37 miljonit eurot.

"Selle investeeringu teostamiseks on meil vaja omafinantseeringut, milleks osaliselt see aktsiakapitali sissemakse läheb. Miinimum 17 miljonit me tahaksime laenu võtta, küllap see number tegelikult on suurem, aga osaliselt finantseerime seda laenuga, osaliselt omakapitalist," sõnas ta.