Mais läbis Tallinna lennujaama üle 50 000 reisija: lendamine on justkui paisu taga, mis piirangute leevendumisel kiirelt liikvele läheb

Tallinna lennujaama kommertsvaldkonna juhi Eero Pärgmäe sõnul on näha, et puhkusereiside segmendis on tekkind n-ö kuhjunud nõudlus. „Piltlikult öeldes on lendamine justkui paisu taga, mis piirangute leevendumisel kiirelt liikvele läheb. Puhkuseliinide ettemüük läheb firmadel üldiselt hästi, kuna tegelikult on inimestel soov taas reisida. Seda näitavad ka viimase aja lennufirmade otsused, kus keskendutakse just puhkuseliinide avamisele ning seda tehakse tavapärasest oluliselt lühema etteteatamisega.“ Pärgmäe lisas, et paljud Euroopa riigid on kas juba piiranguid leevendanud või on seda lähiajal tegemas, mis kindlasti lisab julgust ning lihtsustab reisimist. „Väga suur roll reisimise taastumisel on muidugi vaktsineerimisel ning oluliseks kujunevad vaktsiinipassid ja muud võimalikud piiriülest liikumist lihtsustavad lahendused.“