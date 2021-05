Suvepealinnast on puudu vaid lennujaam: pange Ryanair Pärnusse lendama ja jõukad turistid tulevad kohale

„Pärnul on kõik võimalused ja eeldused selleks, et meelitada piirkonda jõukaid turiste, kes on valmis siia väga palju raha maha jätma, aga teil on puudu üks oluline asi – lennujaam ja otseühendused. 300 miljonit Lääne-Euroopa elanikku on Pärnust vaid viie lennutunni kaugusel. See on tohutu potentsiaal. Pange Ryanair ja Easy Jet Pärnusse lendama,“ julgustas Kalmar.