Muutunud reaalsus nõuab muutunud majutusteenust: käes on kontaktivabade hotellide ajastu

Automaathostelid pole enam tulevikuteema, vaid nüüdisaegsete majutusasutuste olevik. Praeguses maailmas, kus õpitakse elama muutunud reaalsuses, on automaathostelid saanud uue ja täiesti erineva lisaväärtuse. Sellised ööbimiskohad pakuvad lihtsust ja mugavust, olles samal ajal täiesti kontaktivabad, sest kokkupuudet inimestega ei ole. Automaathostelites on mugav ja turvaline ööbida ning neid on Eestis üsna mitmeid. Teeme lühiülevaate Eesti populaarsematest automaathostelitest.

Just Rest on suurepärase asukoha ja soodsate hindadega hubane peatuspaik Viljandis. Majutusvõimalusi pakuvad 26 mugavat tuba. Läheduses asuvad vaba aja veetmise võimalused annavad tegevust nii pisipõnnile kui sportlasele. Lühikese jalutuskäigu kaugusele jäävad Viljandi kesklinn, järv ja lossimäed.

Baltikumi kõige esimene innovatiivne kapsel-tüüpi majutuskoht paikneb Tallinna kesklinnas. Futuristliku disaini ja nutikate lahendusega hostel pakub ööbimist 46 privaatses kapslis. Kasutada on ruumikas ühisköök, kus söögitegemiseks olemas kõik vajalik, mugav lounge koos ülikiire internetiga, kohvi- ja suupistete automaat. Kapslis puhkamine on justkui kosmoselaevas reisimine!

Revelton Suites on rahvusvaheline apartementide võrgustik, mille õdusad külaliskorterid on Tallinna vanalinnast vaid jalutuskäigu kaugusel. Kaasaegsed hästivarustatud korterid on kuni viimase detailini läbimõeldud ning olemas on kõik vajalik. Check-in toimub vaid 15 sekundiga!