Idee nädalavahetuseks: ringikujulised matkarajad Lääne-Eestis kutsuvad põnevale avastusretkele

Rannametsa luited on alati olnud populaarseks matkamispaigaks. Luitemaa looduskaitseala paremaks tutvustamiseks on siia rajatud looduse õpperada ja paigaldatud infotahvlid. Osaliselt laudteel kulgev ringikujuline õpperada läbib nii luitemännikut kui Tolkuse raba ning viib raba suurima laukani. Rajale jääb mitmeid huvipunkte, rabajärvi ja puhkekohti. Raja juurde jääva Eesti kõrgeima luite Tornimäe harjale on rajatud 18 meetri kõrgune vaatetorn, mille tipus avaneb suurepärane vaade Tolkuse rabale ja Pärnu lahele. Pane tähele! Ole rajal ettevaatlik, laudtee on amortiseerunud ja ootab renoveerimist.

Rannametsa jõe lammimetsas kulgeva infotahvlitega õpperaja eesmärgiks on tutvustada Eestis vähe esinevaid lammimetsi ning neile omaseid taimekooslusi. Rajal tuleb ületada ka purdeid ja mahalangenud puid. Raja äärde jääb puhkamiseks metsaonn, kus saab soovi korral ka ööbida ja lõkkeplatsil lõket teha. Laiksaare loodusrajale seiklema minnes on sul hea võimalus teadmisi juurde saada nutimängust "Laiksaare metsaseiklus". Huvitav teada: Laiksaare on oma nime saanud sellest, et talukohad paiknesid saartelaikudena soode ja metsade vahel.

Linnalähedane 2,8 km pikkune matkarada on meelispaigaks nii kohalikele kui kaugemalt tulnutele. Raja alguses asuvalt infotahvlilt saab ülevaate metsanduse põhimõistetest. Metsarajal saab tutvuda mitmesuguste metsandus- ja looduskaitseteemadega ning imetleda ca 160-aastast hoiumetsa vaikust ja jõeäärseid põlisleppasid. Raja kõrval Pärnu jõe ääres on grillrestiga lõkkekoht ja mõnusaks äraolemiseks on katusealusega laud ja pingid. Samuti on sealne jõe kallas populaarne paik kalapüüdmiseks.

Põhja-Pärnumaal asuv Kaisma Suurjärv on 1,2 km² suurune rabajärv. Temaga on ühenduses rabade keskel asuv Kaisma Väikejärv ning nende kahe järve vaheline ala on ehedaks näiteks puutumatust loodusest. 6 km pikkune terviserada kulgeb ümber Kaisma Suurjärve, saad nautida järveäärset ilu, raba- ja metsakeskkonda. 1,5 km rajast on kaetud laudteega. Rajale jääb mitmeid loodust tutvustavaid infotahvleid ja vaatetorn. Järveäärselt puhkealalt saad laenutada paadi ning minna järvele sõudma. Samuti saad seal ööbida ja teha sauna, telkida või peatuda karavanautoga.

3 km pikkune metsarada saab alguse RMK Kilingi-Nõmme metsamaja juurest, raja kaart on üleval stardipaiga stendil. Raja märjemaist kohtadest viivad üle laudteed, õrna pinnasega mäkke puutrepid ja üle kopra paisutatud oja puitsild. 12 vaatepunktist koosnev metsanduslik õpperada on kavandatud loodusemees Hendrik Relve poolt, selle alguses on metsaklass. Ringikujulise pingireaga katusealuses loodusklassis saavad matkalised jalgu puhata ja keha kinnitada, koolid aga loodusalaseid tunde teha. Lähedal asuvas Kilingi-Nõmme lõkkekohas on peale matka võimalik valmistada endale süüa ja telkida.

Matsalu rahvuspark on tuntud linnuvaatluspiirkond - tutvu Penijõe matkarajal siinse kireva linnustikuga, puisniitude ja roostikega, luhtade, rannakarjamaade ja loopealsetega. Rajal on põnev nutimäng, mis aitab märgata ümbritsevat ja annab uusi teadmisi. Rajale jäävad lõkke- ja telkimiskoht, puhkekohad, infostendid ja vaatlustorn. Matka pikkuseks saad valida 3-7 km, aega tuleks varuda 1,5-4 tundi. Kevadel-sügisel vajad kindlasti kummikuid, lindude vaatlemiseks on hea kaasa võtta binokkel. Kuna rada asub karjatataval alal, ei tohi siin koertega käia - loomad võivad koera rünnata.

Jõesuu-Tõramaa tee äärest leiad viida, mis kutsub sind laudteele maalilises Riisa rabas. Rajale jääb 8 puhkekohta ja vaatetorn. Autotee, parkla ja kuivkäimla paiknevad kohe raja värava juures. Liikudes esmalt mööda rabaavarusi, põikab rada vahepeal põgusalt metsa alla. Sellistes kohtades näeb metsa üleminekut rabaks ja vastupidi - kuiv pinnas asendub märjaga, sootaimed põlise kuusemetsa omaga. Edasi lookleb rada kaunite rabalaugaste vahel. Siia on tore tulla kogu perega piknikuga väljasõidule. Riisa õpperada on läbitav ka ratastooliga ja lapsevankriga kuni esimese laukani 1,2 km.

Küla sepp Mihkel Rand alustas siia 0,4 hektari suurusele paekünkale aia rajamist 1925. aastal. Pinnase ettevalmistamisel haruldaste puude ja põõsaste jaoks raius ta paesesse pinda augud ning vedas sinna tuhandeid kärutäisi mulda. Puude ja põõsaste seemnete hankimise eesmärgil käis ta aga läbi enamiku Saaremaa parkidest ja liigirikkamatest aedadest ning võttis ette ka tee Tallinnasse, Tartusse ja Viljandisse. Hea teada: Mihkel Ranna dendraariumis on üle 100 puu- ja põõsaliigi. Dendraariumis on rohkesti võõrpuuliike.

Kauni rannikumere äärel Kablis asub mitmekesiseid maastikke ja vääriselupaiku tutvustav 1,8 km pikkune õpperada. Looduse õpperada saab alguse Kabli külastuskeskusest, seal juures asub Priivitsa lõkkekoht, kuhu on mõnus ka lihtsalt aega veeta. Puidust laudteega raja läbimiseks kulub umbes 1-2 tundi. Õpperajal on ka linnuvaatlustorn ning kogu rada on varustatud infotahvlitega, mis kirjeldavad erinevaid Kabli vaatamisväärsusi.

Pärnu rannaniidu looduskaitseala hõlmab kokku 341 hektarit metsatukki, laguune ja rannaniite. Siin karjatatakse veiseid ehk linnalehmasid ning siin armastavad pesitseda nii linnud kui kahepaiksed. Unikaalse linnalooduse avastamiseks on külastajate jaoks projekti "Linnalehmad" toel rajatud 600-meetrine vaateplatvormiga matkarada, mis asub Pärnu keskrannas mere ääres. Külalised saavad kõndida otse sonnide ehk üleujutatud niitude kohal ja avastada erilisi ning looduskaitse all olevaid taimi. Laugjalt tõusval rajal saab loodust nautima minna nii lapsevankri kui ka ratastooliga.

Saare maakond, Saareküla

Umbes kahe kilomeetri pikkune loodusrada asub Kingli maastikukaitsealal. Rada läheb üle Saareküla mõisniku poolt rajatud kalakasvatuskanali ning läbib Saare mõisa ja päristalude vahelise kiviaed-piiri. Raja keskel asub vana liivakarjäär, kuhu on rajatud ka piknikuplats. Rajal on 15 infotahvlit, mis tutvustavad kohalikule loodusele iseloomulikke taimi, puid ja põõsaid. Hea teada: Eesti flooras on 1441 pärismaist liiki, sellel loodusrajal võid leida ca 15 % kõigist neist liikidest.

Saare maakond, Kudjape alevik

Kudjape-Upa loodusraja pikkus on 5 km. Sellel rajal on laialeheline mets ja loomännik. Algus on Kudjape kalmistu juures.

Saare maakond, Kuressaare linn

Kuressaare Tervisepark paikneb 36-hektarilises metsatukas. Tervisepargis ootavad sind 0,6 km, 1 km ja 2 km pikkused valgustatud jooksu- ja suusarajad. Rajad on kaetud saepuruhakkega. Suvel saad kasutada jooksu- ja matkaradu, talvel liuvälja ja suusaradasid. Tervisepargis on lastele ka kelgumägi.

Saare maakond, Laheküla

Loode Tammikust leiad vana tammiku, puisniidu ja puiskarjamaana ning rannaniiduna hooldatavad alad, haruldased taime- ja loomaliigid. Võib oletada, et Loode tammiku vanima põlvkonna moodustavad puud, mis jäid järele Peeter I algatatud laevastikuehituse kampaaniast. Puudest seltsivad tammega arukask, sookask, haab, saar ja pihlakas. Tammikust on leitud 14 erinevat orhidee liiki. Hea teada: looduskaitse all on mets 1955. aastast. 2003. aastal avati seal linnuvaatlustorn. Loode tammik on meil vähestest säilinud loodusliku tekkega tammikuid Eestis.

Saare maakond, Viidu küla