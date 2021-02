Ideid koolivaheajaks: 12 põnevat tegevust Pärnus, mida terve perega ette võtta

Midagi aktiivset

Sel talvel on Pärnus rohkelt õuetegevusi, millega oma aega põnevalt sisustada. Kunstjääga uisuväljak on nii nooremate kui vanemate kohalike seas osutunud väga populaarseks ning uiskude välkudes saab seal kasvõi õhtuni lõbusalt aega veeta. Kui perega on kaasas väiksemaid lapsi, suunduge lisaks ka uisuväljaku kõrval asuvasse Munamäe parki kelguga liugu laskma.

Soovid vältida suuremaid seltskondi? Kui sul on kaasas oma suusad, saad teha mõned ringid Rannapargis, kuhu on äsja loodud 1,5 km pikkune suusarada (pane tähele — see on ühesuunaline ja liigub vastupäeva). Tõstamaal on värsked suusarajad valmis meisterdatud mõisa pargis, kus saad valida 1 km, 2,5 km või 5 km erineva raskusega (tõusude-langustega) radade vahel.

Kesklinnas on seiklushimulistel lastel võimalik proovida mootorsaanisõitu. Lastele on püsti pandud eriline rada ja mootorkelgud on just 4-14 vanuses lastele harjutamiseks loodud.

Sealsamas lähedal saavad erinevas vanuses ralliässad proovida ka jõejääl kartimist. Nimelt on CityKart, kelle aastaringne kardikeskus asub kesklinnas Pärnu Keskuses, loonud kartidele jääraja kesklinna silla kõrval. Kui järjekord jõe peal on pikaks veninud, tasub külastada ka Pärnu Kardikeskust, kus saad soovi korral pidada oma seltskonnaga turniiri ja rentida saunaga VIP-ruumid mõnusaks õhtupoolikuks.

Tõukekelk ehk soome kelk on taas populaarseks muutunud ja hea mõte on neid praeguse käreda ilmaga kasutada näiteks looduses matkamiseks. Talviste rabade, jõgede ja luhtade avastamiseks võta ühendust kogenud Soomaa giididega ja saad soode-rabade maad näha hoopis teisest vaatevinklist.

Põnevat matka talvistes tingimustes saab praegu teha ka merel. Uisumatk merejääl võimaldab oma uisuoskuseid teistmoodi proovile panna ja merel liueldes kogeda midagi uudset.

