Idee nädalavahetuseks | Mine matkama metsavendade jälgedesse põnevale Põrgupõhja rajale

Põrgupõhja metsavenna rajal on hetkel 13 punkti, mis on seotud vastupanuga punavõimudele. Vahest kõige tuntum nende hulgast on Raplamaal Konuvere ja Vana-Vigala lähedal metsas asuv Põrgupõhja punker, mis oli ühe suurima metsavendasid koondava organisatsiooni, Relvastatud Vastupanu Liidu (RVL) staabi punker.

Lisaks leiab rajalt ka teisi tähistatud punkrikohti, lahingupaiku ning mälestusmärke võitluses ülekaaluka vastasega langenud metsavendadele. Kõikide punktide koordinaadid töötavad Google Maps’i kaardirakenduses ning on leitavad Põrgupõhja metsavenna raja kodulehelt koos objektide lühitutvustustega.

Rada on mõeldud kõigile, kellele meeldib looduses liikuda ning kes tunnevad huvi meie lähiajaloo vastu. Rajale minnes tasuks selga panna ilmastikule vastav riietus, jalga veekindlad jalavarjud, sest metsaalune võib kohati üsna märjaks osutuda. Kui plaanis pikem retk, tasuks kaasa võtta midagi hamba alla ning janu kustutamiseks, paha ei tee ka laetud akuga telefon, hea tuju ning meeldiv seltskond. Rada saab alustada suvalisest kohast, liikuda võib jala või autoga seni, kuni see võimalik on.

Põrgupõhja metsavenna raja punktid märkisid looduses ära Põrgupõhja retke korraldajad MTÜ Põrgupõhja Risti Seltsist. Põrgupõhja retk on igasuvine sõjalis-sportlik jõukatsumine, mis on pühendatud nende samade metsavendade mälestusele, mille hoidmiseks käesolev rada ellu kutsutud on. Peale selle on paljud kohad olnud erinevatel retkedel kontrollpunktideks. Tulevikus plaanivad Põrgupõhja retke korraldajad nendele Rapla- ja Pärnumaa metsavenna raja punktidele kindlasti lisa.

