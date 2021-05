Käes on looduskaitsekuu: osale sel puhul korraldatavatel tasuta matkadel ja üritustel

Igal aastal tähistame Eestis looduskaitsekuud, mis algab emadepäeval ja lõpeb juunis keskkonnapäeval. Alati on fookuses veidi erinev teema. Sel aastal süveneme looduskultuuri ja sellesse, kuidas see meid omavahel ühendab.

Selleaastane teema tuletab meile meelde, et loodus ja kultuur käivad alati käsikäes — pühapaigad, kohapärimused ja teatud kindlate paikadega seotud lood — neis kõigis peegelduvad esivanemate oskused ja arusaam maailma toimimisest, nende eluviisidest ja kommetest, mida ei saanud kuidagi loodusest lahutada. Keskkond on osa meie identiteedist, me leiame loodusest inspiratsiooni ja rahulolu.

Endiselt näeme vaeva, kuidas loodus ja inimene saaksid tasakaalukalt koos eksisteerida. Oskus loodust hoida ja väärikalt kasutada on ju üheks kultuuri osaks. Selle õnnestunud näiteks on rahvuspargid — kaitsealadel asuvad niidud ehk meie poollooduslikud kooslused on liigirikkad just tänu inimmõjule ehk kuidas me neid hooldame. Eesti on kõige olulisem pool-looduslike koosluste hoidja Euroopas.