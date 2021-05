Matkavarustus edasijõudnutele ehk Mis tuleb pikemale metsaseiklusele kindlasti kaasa võtta

Tassi toitu kaasas palju tahes, ühelt maalt saab see ikka otsa ning tuleb juurde hankida. Ning looduses ei ulata keegi üle leti vorsti — ise tuleb söök kätte saada. Vast üks lihtsamaid mooduseid taimede kõrval on kalapüük. Sestap paki kotti kalapüügivarustus. Õngeritv sulle tõenäoliselt kotti ei mahu. Ja pole vaja ka. Selle lõikad lepavõsast. Küll aga võta kaasa tamiili, konkse ja tina.

Loomulikult ei anna igasugune valgus veel sooja. Selleks on vaja tuld. Ja et tuld saada, on vaja tuletegemisvahendeid, mille hulgast kõige kindlam on tulepulk . See töötab iga ilmaga, ei karda vett ega tuult. Küll aga eeldab see teadmisi kasutamise kohta. Sestap, kui tulepulgaga süütamise kogemus puudub, on mõistlik võtta kaasa ka alternatiivsed vahendid nagu tulemasin ja tikud .

Hea abivahend on ka otsmikulamp. Aga miks mitte taskulamp, võib siinkohal küsida. Sest otsmikulamp jätab käed vabaks ja looduses on teatavasti kätega alati midagi paremat teha kui lampi hoida. Ja lambi juurde käivad lisapatareid . Eriti veel puhul, kui teil on kaasas lapsed, kes päevavalges lambi tühjaks on mänginud.

Kõige tähtsam riist on nuga. Pikemal matkal sellest lähtuvalt siis fikseeritud teraga nuga. Sellega saate nii vajalikud lõiked ära teha, kui ka näiteks puid lõhkuda. Lisaks noale ka mingisugune multitööriist . Puhuks kui on näiteks vaja konservikarpi avada, traadijuppe kokku keerata või muu taoline operatsioon sooritada.

Et kalapüügiks tarvilikud ussikesed maa seest kätte saada, on sul vaja labidat. Jällegi, labida valikul lähtu selle kompaktsusest. Hea kui see oleks näiteks kokkuvolditava varrega, et vähem ruumi võtaks.

Ning kui jutt juba tõsisematele tööriistadele läks, siis oleks mõistlik kaasa võtta ka kirves. Puss sobib küll peenemate puude langetamiseks aga kui on vaja toekamaid palke, näiteks varjualuse ehitamiseks, siis päästab kirves päeva.

Ning saag, sellega saad kirvetööst jäänud robustsed lõiked ära siluda. Aga jällegi, mõistlik on otsustada taskusse või kotti mahtuva voldiksae kasuks.

Kirve, sae ja labida pruukimisel muidugi valige hoolega aega ja koht — võõras metsas, kui pole just hädaolukord, midagi langetada või püstitada ei tohi.

Küll aga võite kus iganes oma isiklike pükse või muid esemeid paigata. Kui teil on, millega paigata. Et oleks, võtke kaasa niit ja nõel. Niit ja nõel on muidugi virkadele ja osavatele. Lihtsalt osavad kasutavad asjade kokkutõmbamiseks nipukaid. Neid ei ole kunagi liiga palju.

Veel üks tarvik, mida teil kindlasti vaja läheb just siis, kui teil seda kaasas ei ole, on nöör. Mida nööriga teha saab? Nööriga on ainult üks reegel — seda ei saa ees lükata. Enam vähem kõike muud saab sellega teha.

Ja ärge unustage kaasa võtmast köit. Ning kuna te juba teate, mille jaoks nööri kasutada saab, siis köis sobib samadeks asjadeks. Aga tulemus saab tugevam.

NAVIGATSIOON, SÖÖK ja JOOK

Pikemalt ringi uidates on hea, kui teil on kaasas ka kompass ka kaart. Isegi kui te kompassi varem kasutanud pole, säästab see teid eksimise korral sihitust ringiratast trampimisest. Ainus mida teadma peate, on see, et kompassi punane nooleots näitab alati põhja. Ning kaardilt saate teada, kui kaugel on lähim veekogu, põllulapp või asula. Need on teadmised, mis võivad väga oluliseks osutuda.