MATKATARKUSED | Meie metsade loomad ei kujuta tavaliselt inimesele ohtu, kuid millistel juhtudel tuleb valvas olla?

Tossi sõnul on enamus kohtumised sellised rahulikud, võrdne võrdsega, kui kumbki osapool ei ole teisele ohtlik. „Üldjuhul on ikkagi loom see, kes esimesena minema läheb, kui ise paigale jääd,” ütles ta ja lisas soovituse, et üks koht, kus loomi tihti näeb, on värsked raielangid. “Seal on ju laud kaetud — oksad ja puukoor kohe võtta.”

Naiskodukaitsja Lääne malevast Merle Soone rääkis, et eelmisel koormusmatkal Põlvamaal põrkasid nad metsas metssea ja karuga kokku. “Pükse me täis ei lasknud aga palju puudu ka polnud,” nentis ta. Soone rääkis, et nad olid kusagil pärapõrgus ja vahtsid kompassi, kui üks neist märkas üle lagendiku metsa ääres mingeid kogusid. Need olid metsead. “Olime rahulikud ja läksime üle sihi edasi ja taas paistis mingi kogu,” meenutas Soone. Nad arvasid, et metssiga ja kõndisid edasi. Siis vaatasid uuesti, no ei olnud siga, oli hoopis karu. “Seisis seal ja vahtis meid, me seisime ja vahtisime vastu, ei liigutanud ja püsisime paigal,” meenutas Soone. Karu vaatas neid hindava pilguga ja läks oma rada edasi, võistlejad ohkasid kergendatult.