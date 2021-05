Aeg avastada Eesti loodust lähemalt: Heleri Hanko jagab vajalikke nõuandeid kevad-suviseks matkaks

Vähemalt kuu aega enne matka soovitab Heleri lülitada oma igapäevastesse toimetustesse liikumise, seda eriti pikema, vähemalt 150-kilomeetrise matka puhul. „Mine iga päev pikale jalutuskäigule, seljakoti raskusega harjumiseks võid seda teha sama kotiga, millega matkale lähed. Oluline on ka intensiivne lihastreening vastavalt sinu keha nõrkadele kohtadele. See on küll individuaalne, ent matkaja valusaimad kohad on ikkagi puusad, põlved ja hüppeliigesed, mis matkamise eripäradest tingituna üldjuhul enim koormust saavad,” räägib Heleri.

Algajale matkajale soovitab Heleri RMK matkaradu, sest need on hästi märgistatud ja kaardile kantud, tee peale jääb puhkealasid, kuivkäimlaid ja lõkkekohti, samuti võid olla kindel, et sa ei matka eramaal ning oled jahihooajal turvalises kohas. „Samas tuleb olla valmis kõigeks. Kaardi peal näib kõik lihtne, aga kohale jõudes on mõni tee hoopis kinni või mets võssa kasvanud. Eks see ongi matkamise võlu — hommikul ärkad teadmisega, et pead nii umbes 25 kilomeetrit jalutama, aga ülejäänu on seiklus,” ütleb ta.