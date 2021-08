TASUB TEADA | Mida teha, kui metsa ära eksid? STOP reegel on universaalne reegel väljapääsu leidmiseks

Üldjuhul on juhendid ning reeglid kohandatud konkreetsetele situatsioonidele või seadmetele — no näiteks laua kokkupanemisjuhendit järgides ei õnnetu teil kuidagi kappi kokku panna. STOP reegel, mida kohe tutvustan, on aga universaalne. See kehtib igal ajal ja igal pool. Nii metsas, rabas kui tõepoolest kasvõi köögis kokates või spirituaalsetel eneseotsingutel. Sõltumata milline on teie kogemuste pagas või varustatuse tase.