Puukide aeg on käes: mis nipiga looduses ringi liikudes neist hoiduda ja kuidas neid õigesti eemaldada?

Lätlaste vaim — just sellise nimega õnnistas 1636. aastal Kura piiskop Paul Einhorn oma raamatus „Reformatio gentis Letticae” teatavaid meie metsades ringi luusivaid elukaid. Keda Tema Pühadus silmas pidas? Õige, puuke!

Lätlaste kurjast vaimust saab Eestis igal aastal vaevatud tuhatkond inimest. Ei hooli see kurjam ohvri veregrupist ega -toonistki. Jah, isegi presidendi vere imemisest ei kohku nad tagasi. Väidetavalt olla Abja-Paluoja kiirabis terve stend sealkandis ringi asjatanud president Ilvesest välja sikutatud puukidest.

Kuidas ennast puukide eest kaitsta?

Et ennast vaenlase vastu tõhusalt kaitsta, peab teadma tema käitumisharjumusi — seda, mis talle meeldib ja mis mitte. Sama kehtib puukidest hoidumiselgi. Puugid ei talu pikaajalist kuivust ega palavust. Seega eelistavad nad varjulisi või niiskeid kohti.

Puugioht on kõige suurem kohtades, kus on tihe, madalakasvuline taimestik, nagu rohi, niiske sammal või madalad põõsad. Laias laastus võib öelda, et puugid varitsevad meid metsas, kus on suuremal või vähemal määral täidetud kõik nimetatud tingimused. Seega tuleks nendel aladel enda kaitsmiseks puukide eest rõivastuda saabastesse, pikkadesse pükstesse ja pikkade varrukatega särki.

Riskipiirkonnas viibides on hädavajalik ennast iga päev kontrollida — äkki on mõni elukas ikkagi kaitseriietusest läbi tunginud. Kontrollida tuleb ennast just seepärast, et puukborrelioosi edasiandmiseks peab puuk olema naha küljes pikemat aega, vähemalt öö läbi. Seega on puukborrelioosi võimalik vältida isegi siis, kui ennast keha külge imenud puuk seda kannab.

Tõsi, puukentsefaliidi vastu end sedasi ei kaitse. See viirus kandub nakatunud puugisüljega edasi minutite jooksul. Küll aga, erinevalt puukborrelioosist ehk Lyme’i tõvest, on puukentsefaliidi vastu olemas vaktsiin.