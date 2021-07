Plaanid minna matkama? Just need nõuanded võiksid olla kasulikud alustavale matkasellile

Leia sobiv ööbimiskoht. Juba teekonda planeerides tasub sellega arvesta. Hästi sobivad pikemateks peatusteks RMK lõkkekohad ja metsaonnid, sest seal on lubatud tuld teha (enamasti on isegi puud valmis pandud) ning tõenäoliselt leidub ka mõni katusealune, kus silm looja lasta. Nii võid kaaluda teatud varustuse koju jätmist. Samas igaks juhuks võib näiteks telgi ikkagi kaasa võtta kui olete oma liikumiskiirust ja teekonna pikkust valesti arvestanud või mis on suvisel ajal üsna tõenäoline – RMK lõkkekoht on juba hõivatud.