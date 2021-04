Looduses, kõigi mugavustega: kuus punkti, mida matkapükste valimisel silmas pidada

6) Taskud annavad kiire juurdepääsu vajalikele asjadele

Matkapükste valimisel ei saa üle ka taskutest, mida võiks olla pigem rohkem kui vähem. Kuna seljakott on kaalult raske ja selle äravõtmine lisakohustus, mängivad püksitaskud matkal olles n-ö käe- või kõhukoti rolli — sealt on asju lihtne kätte saada ja tagasi panna. Sestap mõtle läbi, milliseid asju on sul matkal olles kiiresti kätte vaja saada. Suurematesse reietaskutesse mahuvad hästi ära matkakaart või kompass, muudesse taskutesse paiguta kindlasti ka mobiiltelefon, tikud, välgumihkel ja taskunuga. Paberist matkakaart ja kõik tuletegemiseks mõeldud vahendid paiguta alati suletud kilekoti sisse, et need märjaks ei saaks.