Loodus kutsub: seitse nõuannet, kuidas sügisesest matkast maksimum võtta

1) Kihid-kihid-kihid

Sügisel tuleb olla valmis igasuguseks ilmaks, sest paaritunnise matka sisse võib mahtuda nii päike, vihm kui rahe. Kõige olulisem reegel sügisel metsa minnes on kindlasti mitmekihiline riietus, mis võimaldab palavusega kihte eemaldada ja külmaga juurde lisada. Pikemale matkale minnes on hea, kui seljas on kolm kihti ülemisi riideid: soe pesu, seejärel fliis või kampsun ja peal jope ning kaks kihti alumisi riideid: soe pesu ja matkapüksid. Riiete hoiustamiseks võta kindlasti kaasa ka mugav seljakott, kuhu paki ka müts, kindad ja vihmakeep.

2) Erilist tähelepanu pööra välimisele kihile ehk jopele

Matkariiete tootjad kasutavad riiete loomisel vihma trotsimiseks erinevaid tehnoloogiaid. Eelista jopet, mis täidab samaaegselt kahte eesmärki: kaitseb vihma ja tuule eest ning suunab seespidiselt tekkinud higi ja niiskuse jopest väljapoole. Fjällräveni valikus on selliste funktsioonidega Shell jope, mis sobib aastaringselt kõikideks tegevusteks. Alternatiiviks on High Coast Hydratic jope, mis pole küll nii õhku läbilaskev, kuid kaitseb hästi vihma eest. Tegemist väga kompaktse jopega, mida on lihtne kokku voltida ja mis mahub igasse seljakotti.

3) Investeeri jalanõudesse ja ära unusta matkasokke

Eestimaal saame rääkida pigem küngastest kui mägedest ning siinsetele matkaradadele sobivad hästi just kerge kaaluga jalanõud, mis ei väsita liigselt jalgu ega keha. Sügismatkale pane kindlasti jalga veekindlad jalanõud, millel on mugav sisetald ning hea haardevõimega välistald. Viimane hoiab libisemise ja kukkumise eest. Kui rahakott kannatab, püüa investeerida headesse matkasokkidesse, millel on tugevam kanna- ja varvaste polsterdus, et vältida hõõrumist ja ville.

4) Riidevaha teeb imet