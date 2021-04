Idee nädalavahetuseks: ringikujulised matkarajad Põhja-Eestis kutsuvad avastusretkele — vali lemmik ja asu teele

Kurtna matkarada algab ja lõpeb Nõmmjärve ääres. Sealses parklas on ka puhkeala kaart. Tähistatud rada asub Kurtna maastikukaitsealal ja tutvustab erinevaid taimekooslusi, maastikuvorme ja järvetüüpe. Kogu matkaraja pikkus on 4,5-5,5 km, mille jooksul näed 12 huvipunkti ning järvi. Matkarajal on erinevate järvede ääres ettevalmistatud lõkke- ja puhkekohad, kus soovi korral saad ka ujuda. Huvitav teada: *Kurtna järvestik, mis paikneb Ida-Virumaal, on Eesti suurim, kus 30 km2 asub 42 järve. *Sportimisvõimalusi (ratta-, rolleri- ja suusarajad) pakub lähedusse jääv Alutaguse Puhke- ja Spordikeskus.

3,5 km pikkune Tädu loodusõpperada asub Harjumaal Viimsi vallas Randvere tee ääres ja kulgeb mööda metsateed. Raja läbimiseks rahulikus tempos kulub 1,5-2 tundi. Rajal on 9 huvipunkti. Raja alguses on väike parkla ning infostend raja kaardi ja tutvustava tekstiga, raja lõpus on piknikukoht. Rada lõpeb Randvere tee ääres ja raja algusesse on mööda sõiduteed 800 meetrit. Rada on metsanduslik, tutvustatakse erinevaid puuliike ja metsade majandamise etappe — mida, kuidas ja millal tehakse.

4 km pikkune rada kulgeb mööda pinnase- ja laudradu läbi erinevate metsatüüpide, üle kanalite ja allikate. Männikupoolses osas asub 10 meetri kõrgune vaatlustorn, kus saab jalgu puhata. Rada on kuiva jalaga läbitav igal aastaajal. 2 kilomeetri pikkune laste- ja invarada kulgeb suures osas mööda pinnatud teed ja on tervenisti koos platvormidega läbitav lapsevankri ja ratastooliga. Mõlemale raja osale on paigaldatud kohalikku loodust tutvustavad infostendid. Ära telgi ega tee lõket, prügi võta kaasa. Marju ja seeni korja sildadest ja radadest eemal, et ka järgmine jalutaja näeks metsaande.

8 km pikkune rada algab Harku metsa kirdeservas asuvast parklast vahetult Tähetorni tänava ääres ja kulgeb mööda metsateid ja -sihte. Raja läbimiseks võib kuluda 3-5 tundi. Mitmete peatus- ja puhkekohtadega rada on tähistatud suunaviitadega ja sealt leiab 13 huvipunkti. Rada on ringikujuline ja jõuab lõpuks alguspunkti tagasi, olles läbitav ka lõikudena, näiteks Harku mõisani. Rada tutvustab Harku luitestikku, erinevaid metsa- ja sootüüpe ning Harku mõisa koos liigirikka mõisapargiga.

Ida-Viru maakond, Iisaku alevik

Kotka matkarada tutvustab madal- ja siirdesood ning liivaseid vallseljakuid, mis on tekkinud jääaja lõpus kuhjunud setetest. Matkates mööda laudteed näed rabamättaid, siirdesoo taimestikku ja jäänukjärve, tänaseks peaaegu kinni kasvanud veekogu. Raja keskel ja Rüütli soo servas asuvad metsaonnid ning pinda on piisavalt ka telkimiseks. Samas on lõkkekohad ning mõnusad katusealused istumiskohad. Rada saab alguse Iisaku asula lähistelt vanast liivakarjäärist ja lõppeb Rüütli soos Alliku külas. Kogu raja pikkuseks on 7 km, kuid võid matkata ka ainult mööda Rüütli soo 1,5 km pikkust laudteeringi.

Ida-Viru maakond, Iisaku alevik

Agusalu rattarada on ringrada, mis kulgeb Alutaguse Rahvuspargis Ida-Virumaal. Raja kogupikkus on 38 km ja algab ning lõppeb Iisaku looduskeskuse juures. Rada kulgeb mööda Iisaku-Varesmetsa-Imatu-Vaikla teed, kus on vaheldumisi metsa- ja kruusateed. Tähistatud rajal on 26 huvipunkti infotahvlitega, mis tutvustavad Alutaguse vahelduvat maastikku, kus on metsased liivaseljakud, sood ja külad nende peal ning vahel. Raja äärde jäävad ettevalmistatud puhkekohad ja Agusalu lõkkekoht.

Järva maakond, Vissuvere küla

3 km pikkune Väätsa matkarada asub Väätsa looduskaitsealal Järvamaal. Kaitseala eesmärgiks on rabade, siirdesoode ja rabametsade kaitse. Matkaraja algus on tähistatud infotahvliga. Liikudes Väätsa matkarajal saab näha lõiku iidsest Paide-Tallinna taliteest. 1,2 km pikkusel rabalõigul on talitee hästi säilinud. Talitee kohal on turbalasundi keskmine paksus üle 3 m. Mõisa ajal ühendati raba keskosas olevad laukad kraavidega, mis on nähtavad tänaseni, et niisutada Lokuta jõe ülemjooksul olevaid loodheinamaid. Muudetud veerežiimiga laugaste vahelist ala katab harva esinev 100-aastane rabamännik.

Harju maakond, Siimika küla