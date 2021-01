Soe toit keset paksu metsa: lihtsad nipid, kuidas välitingimustes süüa teha

Ilma priimuseta sooja toitu ei saa

Vee keetmiseks või sooja toidu valmistamiseks paki kaasa priimus ning kerge kaaluga gaasipurk. Gaasiseadmete valik on suur ja lai, tänavuse talvega on oluline võtta kaasa miinuskraadidesse sobiv seade, mis kannatab ka kuni -20 kraadist pakast. Pööra tähelepanu ka gaasiseadme kaalule. Lühikesele matkale on hea kaasa võtta kuni poolekilone gaasipurk, millega saab hõlpsalt toitu valmistada vähemalt neljale inimesele.

Kuna nii priimustel kui gaasiseadmetel on erinevad kinnitused ja keermed, tee kodus kindlaks, et need omavahel sobituvad. Kindlasti eelista gaasiseadet, millel on isesulguv klapp, et saaksid selle priimusest kergesti lahti ühendada, kotti panna ning järgmisel matkal uuesti kasutada. Ole gaasiseadmete kasutamisega alati ettevaatlik. Tegemist on tuleohtlike seadmetega, mistõttu tuleb neid hoida eemal süüteallikatest ning pärast kasutamist ka ohutult käidelda.

Ettevalmistus algab juba kodus

Paksu metsa sees toidupoodi pole, mistõttu on väljas kokkamise puhul üks kõige olulisem osa ettevalmistus. Tee nimekiri kõikidest asjadest, mida toidu tegemiseks vaja on. Toidu kogused võiksid olla täpsuseni kaalutud, et need ei koormaks liialt matkakotti ning ei peaks mõttetult toitu ära viskama. Teine hea nipp on lõigata toiduained täpselt sellisteks tükkideks nagu söögitegemiseks vaja on, et saaks need lihtsalt potti või pannile visata ja seeläbi toiduvalmistamise aega kiirendada. Toidu kaasavõtmiseks kasuta eraldi silikoonist anumaid, mis ei leki ega määri matkakotti. Samuti varu kaasa salvrätikuid ja prügikotte — kõik, mis metsa kaasa võtad, tuleb sealt ka kokku korjata!

Toidunõud olgu kaalult kerged