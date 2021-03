MATKATARKUSED | Mis peab olema auto pagasiruumis, et igaks ootamatuseks hästi varustatud olla?

Tarbimisühiskonnas, kus meie suurimaks mureks on saanud interneti puudumine karulaanes, jääb kohati mulje, et inimesed kaugenevad „päris” elust ja probleemidest. Puldile vajutades kaob tüütu reklaam, millegi parandamise asemel ostetakse uus, ka Tinderist saab parema ja vähem vinguva eksemplari — kõik hädad on lahendatavad kiiresti ja lihtsalt. Siis aga otsustab see tänapäevast nõretav kontoridaam hakata ökomutiks ja minna metsa seenele. Või tahab linnamees romantikat teha ja sõita mereranda loojangut kaema. Või teeb vanajumal meie kõigiga nalja ja korraldab veel ühe Padaoru.