Talvine loodusmatk: mida peab teadma, et saada nauditav kogemus?

Esmalt tuleks endalt küsida, mis on need kriitilised vajadused, mis peavad kaetud olema. Talvisel ajal võiks ju nendeks olla soojavajadus, söögivajadus ning joogivajadus. Kui need on täidetud, siis pole ju väga vigagi — ellu jääte igal juhul ning kes teab, äkki isegi naudite seda kogemust.

Riietus

Sinu esmane soojaallikas on sinu enda keha. Ehk siis tuleks kuidagi kehasoojust hoida. Ja kehasoojuse hoidmiseks kõige elementaarsem ja esmasem on valida õige riietus. Ning õige riietus on kihiline.

Esimene, ihule kõige lähem kiht, on niiskuse eemale juhtimiseks. Kui te liigute, siis on ka võimalus, et te higistate ja kui see higi välistemepratuuuri mõjul ära jahtub, on efekt sama, nagu oleks teid külma veega üle kallatud. Ja see ei ole meeldiv. Võtmesõna on siin spetsiaalne, nahapinnalt niiskust eemale juhtiv pesu. Kas spordi- või meriinovillane pesu, sõltub juba teie enda maitsest.

Teine kiht on sooja hoidmiseks. Selleks sobivad nii sünteetilised fliisid kui naturaalsed, puuvillased tooted, näiteks kampsunid. Põhimõtteliselt, liikuvust silmas pidades, mida õhem, aga soojapidavam, seda parem. Samuti peaks see kiht olema hingav ning niiskust juhtiv.

Kolmas kiht on kaitsekiht elementide vastu. Olgu nendeks siis tuul, lumi või vesi. Või mingites situatsioonides näiteks ka tuli. Ehk siis see kiht valige selle järgi, mida tegema lähete. Ehk kui pole plaanis vööst saadik vees kahlata, siis kummipükse vaja pole. Oluline on kanda ka mütsi. Sest just pea kaudu eraldub kehast kõige rohkem soojust. Mis jalanõudesse puutub, siis talvel loodusesse minnes tehke endale teene ning jätke õhukese tallaga madalad kingad või sporditossud koju ning tõmmake saabas või poolsaabas jalga. Märgades oludes aga korralik kummik. Ja ärge ka sokke unustage, eks.

Söök