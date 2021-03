Matkatarkused, mis võivad päästa sinu elu: viis talvist nõuannet, mida iga looduses uitaja peaks teadma

Talvisel ajal võime üleelamise olukorda sattuda täiesti ootamatult. Näiteks läheb suusaretkel midagi viltu ja eksime teelt või juhtub autoga midagi, kui oli plaanis ette võtta väike otsepõige. Või ei jõua tuisuga postilt tulles või postile minnes õigesse kohta. Kõigil võib juhtuda.

Võimalusi on palju, kuid ilma tõttu võib hädaolukord kiiresti muutuda eluohtlikuks. Siin on viis lihtsat, ent olulist nõuannet, mille järgimine suurendab oluliselt võimalusi talvisest hädaolukorrast eluga välja tulla. Oluline on, et te alljärgnevat mitte lihtsalt ei loeks, vaid ka järjekindlalt praktiseeriksite. Alustades kontrollitud tingimustes ja soovitatavalt instruktori silma all.

Riietuge kihiliselt

Meie esmane kaitsemüür pealetungiva talvekülma eest on riietus. Mida kvaliteetsem see on, seda lihtsam on külmaga silmitsi seista. Kui suudate oma jalatsite ja sokkidega seista talvel tund aega ühel kohal nii, et varbad on jahedad, aga ei hakka veel külmetama, siis on juba päris super.

Ühe paksu riietuseseme asemel tuleks eelistada kihilist riietust. Nimelt jääb riidekihtide vahele keha soojendatud õhk, mis moodustab kehasoojuse ja välise külma õhu vahele lisaisolatsioonikihi. Täiskasvanud inimesele loetakse sobivaks kolm kuni viis kihti riideid. Lastega liikudes võiks alati arvestada, et neil olgu üks kiht riideid rohkem kui teil. Oluline on silmas pidada, et kõige pealmine riietusese oleks tuule- ja vihmakindel.

Kihid peaksid olema selliselt seatud, et neid on lihtne ära võtta. Samuti on oluline teada kanga materjali, et rõivad ei paneks higistama — see soojusele just kaasa ei aita.

Tõde on, et riietus sõltub suuresti olukorrast, millega tegelesite vahetult enne hädaolukorda sattumist. Nurga peale poodi minnes ei pane ju keegi end riidesse arvestusega, et äkki tuleb öö looduses veeta. Samuti on suur vahe, kas tulite ülikonnaga teatrist või eemaldusite vahipostilt — teie rõivad on neil juhtudel täiesti erineva soojapidavusega.