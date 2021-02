Talvel metsas: tulepulk on kõige kindlam lõkke süütamise vahend — kuidas seda õigesti kasutada?

Hakatust süütamiseks sättides ärge tehke sellest mingit suvalist, tihedat nutsakut või kokkurullitud palli, vaid andke sellele võimalikult õhuline vorm, nõnda, et tulepulgast eralduvad sädemed selle kihtide vahele pääseks. Samas peavad hakatuse osised olema üksteisele piisavalt lähedal, nõnda, et tekkiv tuleleek edasi saaks kanduda. Kui ettevalmistused tehtud, saad viimaks tuld tegema hakata. Võta tulepulk ja kraabi sellelt veidi seda tumedamat kihti maha, sest see ei sütti. Ja kui sa juba kraapimas oled, võid parema tulemuse saamiseks tulepuga küljest hakatusmaterjali kuhilasse natuke purusid kraapida. See tehtud, võid juba päris asja kallale asuda — teha tulerauaga mööda tulepulka vedades paar jõulisemat tõmmet. Sihtides sädemed, mis muide põlevad umbes 3000 kraadise kuumusega, hakatuskuhilasse.

Mis nüüd, eriti just algajatel tulepulgaoperaatoritel, juhtuma kipub, on see, et tulerauaga rapsides paisatakse hoolega kokkukraabitud kasetohupuru või muu süütematerjali kuhil laiali. Et seda ei juhtuks, ära vehi mitte tuleraua, vaid hoopis tulepulgaga. Ehk siis hoia tuleraud süütematerjali kuhila juures kindlalt paigal ning tõmba tulepulka mööda seda, järsu liigutusega, enda poole. Tõenäoliselt sa kuhilat esimese korraga põlema ei saa, kuid ära anna alla. Proovi uuesti. Piisava koguse korduste järel näedki, kuidas kuhilast hakkab kerkima suitsu ja tuld. Ära nüüd kiirusta. Las tuli kogub natuke jõudu. Kaitse habrast leeki juhuslike tuulehoogude eest peopesadega.