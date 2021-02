Räätsamatk Rummu rabas: väljakutse, kus saad paratamatult lähikontaktseks — mõlemaga, nii lume kui jääga

Laupäeva hommikul ärgates avan esimesena telefonis ilmaäpi, lootusega leida sealt maksimaalselt viis külmakraadi. On hoopis -10, tajutav temperatuur -18. Aga olgu, elus juhtub hullematki. Nii et piisav arv kihte riideid selga ja sõit Rummu poole võib alata. Täpsustuseks — enne Kuusalut asuva Rummu poole, mitte selle kuulsama Rummu poole, kus käiakse karjääri ja veealuseid imesid vaatlemas.

Paar päeva enne matka kirjeldasin oma Iiri sõbrale, millega on räätsamatka puhul tegemist — et ootad ära tõeliselt külma ilma, sõidad metsa, paned sellised suured-laiad asjad jalgade külge, millega on hästi raske käia ja siis… käid hästi palju. “See on täielik lollus,” teatas sõber.

Mida tema ka teab, muidugi ei ole räätsamatka puhul tegemist lollusega — vastupidi, räätsadel kõndimine on sajandite taha ulatuv tarkus. Räätsadega on meie soisel maastikul inimesed liikunud läbi aegade, nendega on omal ajal läbi soo ühest talust teise kolitud ka koduloomi.

Meie neljane tiim matkaks valmis. Foto: Kairi Prints

Rummu rabas saab küllalt lühikese ajaga läbida kolme sorti soo arengujärgud (soo, siirdesoo, raba) ja imetleda suuri puutumatu lumega kaetud välju. Mitte siiski päris puutumatu, siin-seal on metssea ja kitse jäljed. Rummu järve jääle ronime ka räätsadega peale, aga need paganad ju ei libise mitte natukestki. See-eest saab kambakesi end õõtsutades jää enda all kõikuma panna. Õõtsuda saab mitmes kohas matka jooksul muidugi veel, oleme ju ikkagi soostunud/kinni kasvanud Rummu järve alal. Paks lumevaip turba ja meie vahel annab õõtsumisele täitsa uue, laiahaardelisema dimensiooni.

Matkajuht Priit Adler puutumatut lumevaipa rikkumas. Foto: Sirje Potisepp