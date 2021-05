Idee nädalavahetuseks: ringikujulised matkarajad Lõuna-Eestis, mis kohe kutsuvad ennast avastama

Viti järve matkarada on 2,5 km pikkune vahelduva reljeefiga matkarada, mida läbides jääb seikleja teele Viti künklik mõhnastik. Infotahvlitelt leiab matkaja infot Vitipalu metsade, seal tegutsevate rähnide, üraskite pesitsuspaikade ja sipelgariigi kohta. Rajale jäävad matkaonn, puidust 20 meetri kõrgune Viti vaatetorn ning Elva ürgoru liivapaljandi kaldaäärne mõnus piknikupaik. Viti rada on jõukohane igas vanuses matkajale. Viti järve matkarada saab alguse ja lõpeb Viti raja parklas. Rada on looduses tähistatud kollaste triipudega.

Tule koos perega jalutama või tõukerattaga sõitma Taevaskoja matkarajale, mis asub Ahja jõe ürgoru maastikukaitsealal. Raja algus on Saesaare parklas ja kulgeb ringselt Ahja jõe mõlemal kaldal, kus pilku püüavad Väikese ja Suure Taevaskoja paljandid, allikakoopad ja maalilised vaated. Matkaraja alguses on infostend raja ja puhkeala kaardiga ning rajal suunavad viidad eesti, inglise ja vene keeles. Ratastooliga külastajatel on võimalik tutvuda rajaga kuni Väikese Taevaskojani (edasi-tagasi u 2 km). Teadmiseks: Taevaskojas ringi liikudes võib näha lendamas jäälindu.

Põlva maakond, Kiidjärve küla

Kiidjärve külastuskeskuse juurest algav 11,8 km pikkune matkarada kulgeb maalilise Ahja jõe kallastel, kust on hästi vaadeldavad erinevad liivakivipaed (Sõnajalamägi, Palanumägi, Oosemägi, Laaritsamägi, Mõsumägi jne). Rada kulgeb ühte kallast mööda Saesaare paisuni, sealt üle silla ning teist kallast mööda tagasi. Rajale jääb Sõnajala lõkkekoht, kus on lubatud ka telkida ja Roiupalu õpperaja lõkkekoht. RMK Kiidjärve külastuskeskusest on võimalik saada matkaraja kaarti. Matkarada kulgeb kohati mööda kõrgeid kaldapealseid ning esineb järske tõuse-languseid. Palume rajal liikuda ettevaatlikult!

Põlva maakond, Kiidjärve küla

Sellele 2,5 km pikkusele rajale on mahtunud üllatavalt palju Lõuna-Eesti piirkonnale iseloomulikku: kääruline Hatiku oja, imelised vaated Ahja jõele ja liivakivipaljanditele, ainuke soolapp (Linajärve) Ahja jõe ürgoru kallastel, „korgikuusk” ja rekordmänd ning pisiimetajaid tutvustavad pakujoonised. Rada on märgitud oranžide värvilaikudega puutüvedel. Rada on keskmise raskusastmega, kohati kerge, kuid järsul kaldanõlval on libisemise oht. Rada on sobilik ainult jalgsi läbimiseks.

Põlva maakond, Kiidjärve küla