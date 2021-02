Peagi selgub, millised söögikohad Eesti esirannas suvel avatakse

Olgu mainitud, et uhiuued söögikohad ei ole ainus muudatus, mida Eesti esirannas algaval suvel oodata on - värskema ilme saab ka Pärnu rannapromenaad. Täpsemalt see osa promenaadist, mis jääb Side tänava pikenduse ja promenaadi keskel asuvate puitplatvormide vahele. Rekonstrueerimistööd Pärnu rannapromenaadil on juba käimas.