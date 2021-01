Kuidas kutsuda turistid Eestisse aastal 2021? Korraldades olulisi rahvusvahelisi sündmusi, samas hoides turvalisust

Reisimises on veel palju määramatut, kuid lähiturgudel on turismiarenduskeskus valmis turismiettevõtjaid toetama kampaaniatega, niipea kui reisipiiranguid leevendatakse. Soomes ja Lätis on plaanis nii üldisem kui ka spaateemaline kampaania, mille materjalid on värskelt valmis toodetud. Soomes ja Rootsis keskendutakse lühikesele linnapuhkusele Eestis rõhuga toiduelamustel.

Kaugematel turgudel on suur osakaal eelkõige turundamisel turismiprofessionaalidele. Kuigi äriüritused tavapärases vormis on katkenud, on turismiarenduskeskus kolinud Eesti esitlemise virtuaalstuudiosse. Virtuaalstuudio on saanud palju positiivset tagasisidet ja tänaseks saab öelda, et selle kaudu on Eesti teemadeni jõudnud ka huvilised, kes tavaolukorras poleks nendeni jõudnud. Lisaks pakutakse virtuaalplatvormidel ettevõtjatele tasuta ärikontaktide sõlmimise võimalusi.