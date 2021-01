Kas teadsid? Eestil on üks huvitav rekord, mis on seotud langevate tähtedega

Maale langeb iga päev kümmekond tonni meteoorset ainet. Aasta jooksul jõuab meie koduplaneedile umbes 1000 meteoriiti, üles leitakse neist ehk 10 - 15.

Suurte meteoriitide põrkumisel maapinnaga toimub plahvatus, meteoriit laguneb ja jätab järele hiidkraatri, mida tavaliselt ümbritseb ringvall. Hiidmeteoriite, mille langemise tagajärjel tekib kraater, on sajandi kohta vähem kui üks.

Kas teadsid, et Eesti käes on meteoriidikraatrite rekord? Just Eestis on pindala kohta kõige rohkem meteoriidikraatreid maailmas. Oleme kuulnud Kaali kraatrist, aga peale Kaali leidub meteoriidikraatreid ka mitmel pool mujal. Sellest aga lähemalt allpool.

Paljudele külastajatele tuleb Saaremaal üllatusena, et peale peakraatri on ümbruskonnas veel 8 väiksemat kraatrit. Need paiknevad mõnesaja meetri ulatuses lõuna pool ja siit tuleb ka nimetus .

Siia langev meteoriit lagunes 5 - 10 km kõrgusel atmosfääris osadeks ja jõudis maapinnale tükkidena. Neist suurim tekitas 110 m läbimõõduga 22 m sügavuse kraatri, mida ümbritseb 4 - 9 m kõrgune vall, mis koosneb plahvatusel ülespaiskunud kivimitest ja setetest. Kraatris asub Kaali järv, mille läbimõõt on olenevalt veeseisust 40 - 60 m. Kraatriväljal külastataksegi sageli vaid kõige suuremat, jättes kõrvalkraatrid tähelepanuta.

Kärdla meteoriidikraater on 4 km läbimõõduga ja enam kui 0,5 km sügavune mattunud meteoriidikraater Hiiumaa kirdeosas. See tekkis ligi 455 miljonit aastat tagasi, tolleaegsesse madalmerre langenud hiidmeteoriidi plahvatusel. Et kraater on tänapäeval looduses raskesti märgatav, siis on rajatud mudelväljak, mis on küll vähendatud suurusega, aga annab ruumilise ettekujutuse siinse kraatri suurusest ja proportsioonidest.