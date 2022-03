SAS avab sel suvel Stockholmi ja Pärnu vahel lennuliini

SASi 70-kohaline turbopropeller lennuk ATR-72 lendab Pärnu ja Stockholmi Arlanda lennujaama vahel 25. juunist kuni 16. augustini. Lennud toimuvad igal teisipäeval ja laupäeval.

Lend kestab 1 tund ja 20 minutit.

Piletimüüki Pärnu-Stockholmi lendudele alustas SAS oma veebilehel eile, 24. märtsil. Piletite hinnad ei ole fikseeritud, hinnad kujundab lennuettevõte vastavalt nõudlusele.

Pärnu abilinnapea Irina Talviste: „Kui Pärnu linn ja Pärnu ettevõtjad alustasid ettevalmistusi suvise Pärnu-Helsingi lennuühenduse käivitamiseks, ei olnud meil teadmist, et võiksime 2022. aasta suveks saada veel teisegi olulise lennuliini pakkumise. Otseühenduse loomine Helsingiga on kahtlemata väga oluline, ent võimalus lennata Pärnust otse Stockholmi ehk Põhjala Veneetsiasse, milleks seda kaunist linna kutsutakse, on juba kraad kõrgem klass.

Meie jaoks muudab olukorra veelgi erilisemaks see, et Pärnu sihtkohas näeb potentsiaali Skandinaavia suurim lennufirma. Seega, head reisihuvilised, on aeg teha reisiplaane ning minna algaval suvel linnulennul meie lähedal asuvaid Põhjamaid avastama.“

Ka Estonia spaahotellide juhataja Andrus Aljase hinnangul on SAS-i suuruse lennufirma tulek Pärnusse kogu linna ja maakonna turismisektori jaoks märgilise tähendusega. See näitab Aljase sõnul selgelt, et Rootsis teatakse Pärnumaad ning sealsel turul usutakse siinsesse potentsiaali.

„Pärnumaa tuntusele tähendab pääsemine SAS-i suvisesse liinivõrku rohkem kui ükskõik milline turunduskampaania seda teha suudaks. Piirkonna turismiettevõtted võtavad algaval turismihooajal lennundusega seotud võimalused ja väljakutsed hea meelega vastu ning teevad oma parima, et Pärnumaalt lendaksid tagasi igati rahuolevad külalised, kes positiivset sõnumit Põhjamaades laiemalt edasi kannaksid,“ ütles Aljas.