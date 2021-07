Head isu! Just need on Tallinna parimad tänavatoidualad, kus pakutav viib lihtsalt keele alla

Tallinna keskaegse vanalinna miljööd saab kõige paremini tajuda suvel, mil kogu vanalinn muutub suureks vabaõhulavaks, kus toimuvad kõik linna tähtsamad sündmused. Vanalinna sündmuste südameks on ja jääb Raekoja plats . Siin on ka niisama mõnus suvel kokku saada — istuda mõnel Raekoja platsi restorani või kohviku avaral terrassil, et lõunastada, lubada endale klaas õlut või tassike kohvi, jälgida lihtsalt aja kulgu. Raekoja platsilt leiab nii Eesti kui Vene rahvuskööki, prantsusepärast kohvikukultuuri kui ka klassikalist pubitoitu.

Raekoja nurgal asub tänavakohvik Kooker , kelle pontsakad minipannkoogid on imemaitsvad ja käepärased kaasa haaramiseks. Raekoja teises küljes, otse hoone võlvide all, tegutseb keskaja stiilis rahvalik kõrts III Draakon , kus pakutakse taskukohast toitu-jooki ja kus mängu juhib sõnakas kõrtsmikuemand, kes paneb proovile külastajate huumorimeele.

Suveterrasse kohtab suvel vanalinna tänavatel igal sammul, on aga üks, teistest eristuv Vene tänav, mida võib õigusega nimetada Tallinna restoranitänavaks. Siin on palju eri köökidega häid restorane oma toitu pakkumas ja mis kõige tähtsam — need restoranid on just kohalike lemmikud.