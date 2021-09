ÜLLATAV AVASTUS | Kas teadsid, et parema istekoha saad sa hoopis siis, kui lennukile viimasena astud?

Pole vähimatki vajadust tungelda agarate kaasreisijatega koos väikese sissepääsu juures, et seejärel kitsas koridoris ja lennuki vahekäigus edasi trügida. Selle asemel saad rahulikult jalad välja sirutada, viimaseid kohvisõõme võtta ja seda pulli eemalt jälgida. Lisaks õnnestub sul sellisel moel ka üldarvestuses ehk lausa pool tundi vähem lennukis veeta. Äkki on sul ka vaja viimaseid hetki oma telefoni või sülearvutit laadida? Või tahavad lapsed kasutada viimaseid minuteid ringi jooksmiseks?

Nii kaua kuni oled oma värava juures vähemalt 30 minutit enne pealemineku algust ning püsid selle läheduses, puudub praktiliselt võimalus lennukist maha jääda. Kindlasti tasub seejuures kuulata tähelepanelikult valjuhääldi teadaandeid, kuid ei maksa muretseda selle pärast, et viimasena saabudes pole sul enam kohvrit kuhugi mahutada. Sellise olukorraga on meeskond arvestanud ja kusagil on ikka mõni vaba nurgake, mille lennusaatja on kohustatud sulle leidma.