Kaks Ameerika suurimat lennufirmat otsustasid pardal alkoholimüügi keeldu pikendada: otsus sündis pärast kallaletungi stjuardessile

American Airlines (AAL) ütles laupäeval töötajatele saadetud märgukirjas, et teisipäeval taas plaanitud alkoholimüük jääb peatatuks vähemalt 14. septembrini — kuupäevani, mil näomaski nõue sealsetel lennukitel lõpeb. Lennuaegne alkoholi müük peatati eelmisel aastal, et säilitada lendudel sotsiaalne distantseeritus.

Reedel teatas Southwest, mis pidi samuti juunis alkoholimüügi taastama, et viivitab samuti sellekohase otsusega. “Lennureisijate üha sageneva häiriva käitumise tõttu olen otsustanud pardal oleva alkoholiteenuse taaskäivitamise ümber hinnata,” ütles CNNi teatel Southwesti lennuoperatsioonide juht Sonya Lacore.

Ameeriklaste selgitus oli sarnane. “Viimase nädala jooksul oleme näinud, et mõned asjad tekitavad õhusõiduki pardal sügavalt häirivaid olukordi,” ütles Ameerika lennuteenuse tegevdirektor Brady Byrnes “Täpsustan: American Airlines ei aktsepteeri meie meeskondadele kallaletungi ega väärkohtlemist.”

“Iga päev langevad meile osaks verbaalsed ja mõnikord ka füüsilised rünnakud, mis on peamiselt seotud maskikandmise nõudega,” ütles professionaalsete lennuteenindajate assotsiatsiooni president Julie Hendrick laupäevases avalduses. “Need tülid süvenevad sageli siis, kui kliendid on lennujaamas või pardal tarvitanud alkoholi. On selge, et praegu pole õige aeg alkoholi tagasi müüki tuua.”

Eelmisel nädalal kaotas Southwesti stjuardess kaks hammast, kui teda ründas reisija, kes arreteeriti, kui lennuk lõpuks San Diegos maandus.

Föderaalne lennundusamet (FAA) teatas esmaspäeval, et sel aastal on neil registreeritud umbes 2500 teadet reisijate valimatust käitumisest, sealhulgas on teatatud umbes 1900 juhtumist, kui reisijad keeldusid näomaskidest. Tüüpilisel aastal teatatakse FAA andmetel umbes 100 kuni 150 ebakorrektsest käitumisest.