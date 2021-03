RIKUTUD PUHKUS | Reisidel tehtud vead, mis läksid inimestele väga palju raha maksma

Ükskord pidin Brasiiliasse minema. Lennujaamas aga sain teada, et selleks on ka viisat vaja. Kuna mul seda polnud, läks 5 päeva mu reisist raisku. Õppisin, et pean alati enne reisile minemist uurima, kas riiki sisenemiseks on viisat vaja või mitte.

Kui me lõpuks Indoneesiasse jõudsime, tegin ma teise väga kalli vea. Esimesel õhtul jõin ma hotelli tervitusjooki, mille sees olid kraaniveest tehtud jääkuubikud. Veetsin suure osa meie mesinädalast vannitoas. Nii õppisin, et riikides, kus on vilets veevärk, ei saa isegi jääkuubikuid usaldada.

Hakkasime koos värske abikaasaga Balisse mesinädalatele minema. Olime juba lennujaamas, kui meile registreerimislauast öeldi, et mind ei lasta lennukile, kuna mu pass kehtib veel ainult kolm kuud. Olime segaduses, kuna mesinädalad pidid kestma ainult kaks nädalat. Siis meile seletati, et Indoneesiasse sisenemiseks on tarvis passi, mis kehtib veel vähemalt kuus kuud. Sõime naisega lennujaamas hommikusöögi ja läksime koju tagasi. Nii õppisin, et pass tuleks uuendada vähemalt kuus kuud enne, kui see aeguma hakkab.

1. Ära pidutse kahe lennu vahel Olin koos sõbraga teel Venemaale ja meil oli vahepeatus Koreas. Järgmise lennuni oli veel aega ja otsustasime natukene juua. Kuid läksime liiga hoogu ja hommikul lennujaama liikudes sai mu sõber haigushoo, mis tähendas, et pidime enda lennu ümber muutma Kaasanisse. Lisaks pidime enda telefonides kasutama rahvusvahelist rändlusteenust, et reisikindlustuse ja lennufirmadega asjad selgeks saaks. See kõik läks meile maksma 4000 dollarit. Ka Venemaal ei läinud mul hästi — mu kaardilt varastati 1500 dollarit.

Reisile minnes tuleb alati kindlaks teha, et telefon töötaks ja piisavalt raha oleks. Tuleb teada, mis kell lennujaamas peab olema ja kas kõik dokumendid on korras. Kui investeerida aega ja raha maailma avastamisele, siis oleks ju hea, kui päriselt ka seda teha saaks.

Kui me Delhisse jõudsime, uurisin enda märkmeid väga tähelepanelikult. Tuli välja, et meil oli Delhis peatumiseks nüüd üks lisapäev, mida me ei planeerinud. Lisaks pidime veel Hongkongi ka minema.

Olime bussiekskursioonil. Uurisin enda märkmetest, kus meie järgmine peatus on, kui avastasin, et tagasilennu aeg ei näe õige välja. Õnneks oli mul tahvelarvuti kaasas ja sain kiirelt asja kontrollida. Tuli välja, et meie lennuk lendas kolme ja poole tunni pärast välja.

Ükskord unustasin enda hotellitoa seifi tühjaks teha. Õnneks ei läinud selle probleemi lahendamine väga kalliks. Helistasin hotelli, ütlesin neile seifi kombinatsiooni ja lasin neil kõik asjad ümbrikusse panna ning taksoga lennujaama poole saata. Mul vedas, et inimesed olid ausad ja midagi kaduma ei läinud. Sain kõik ilusti lennujaamas kätte. Kui lõpuks tagasi kontorisse jõudsin, siis printisin suure sildi välja, kus seisis: “Tühjenda seif!”. Lamineerisin selle ära ja kannan seda nüüd reisidel kaasas. Hotelli jõudes asetan alati sildi nähtavale kohale, et enam midagi sellist ei juhtuks.

5. Asjad tuleb õigel ajal korda ajada



Olime koos abikaasaga säästnud 1800 dollarit, et koos sõpradega Jamaicale puhkama minna. Tegin vajaliku paberitöö ja saatsin passitaotluse mitu kuud enne puhkust. Vahepealsel ajal olin hõivatud pere ja tööga.

Loomulikult ootasin ka puhkust. See pidi olema meie kolmas suurem puhkus peale abiellumist. Umbes kuus nädalat enne meie lendu polnud ma ikka enda passi kätte saanud. Internetist sain teada, et pass peaks nädala pärast saabuma.

Nädal möödus, kuid pass polnud ikka veel kohale jõudnud. Ka kahe nädala pärast mitte. Sisendasin endale, et see kindlasti jõuab õigeks ajaks. Kui ametnikele helistasin, öeldi mulle, et pass hilineb, kuna mu perekonnanimi on muutunud, kuid peaks ikkagi 7-10 tööpäeva jooksul jõudma.

Hakkasin päevi lugema. Lootsin parimat, kuid eeldasin halvimat. Arvutasin, et täpselt 10 tööpäeva pärast algab ka meie reis. Peale seda avastust muutusin närviliseks. Ootasin ja lootsin iga päev. Kaks päeva enne lendu polnud pass ikka kohal. Helistasin uuesti ametnikele, kes soovitasid mul internetis aeg broneerida ja siis kohale minna. Kuna nende kontor asub Los Angeleses, pidin järgmisel päeval ette võtma ligi 100 kilomeetrise sõidu.

Neljapäeval oli mul viimane võimalus asjad korda saada ning reedel rahuliku südamega puhkama sõita. Helistasin ka meie reisiagendile, et talle olukorda seletada. Ta ütles, et oleksin võinud talle varem helistada. Ta oleks mulle nädalaid tagasi soovitanud ise kohale minna.

Ärkasime neljapäeval varem, lootsime, et kui varem jõuame, et siis saame ka varem jutule. Me eksisime... Istusime abikaasaga terve päeva suures ruumis koos karjuvate beebide ja tujukate lastega. Meie vastuvõtt lükkus kella ühe pealt hoopiski kella viie peale. Kui lõpuks enda jutu ära rääkisime, öeldi meile, et selleks, et pass samal päeval kätte saada, on vaja koopiat sünnitunnistusest. Seletasin neile, et olen selle saatnud ja see ei tohiks probleem olla.